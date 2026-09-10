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Золото и платина выросли в цене на мировых рынках

Золото и платина выросли в цене на мировых рынках

На Лондонском, американском и шанхайском рынках сосредоточено свыше 90% глобального оборота драгметаллов, а дневной оборот на фьючерсных торгах достигает 50-70 млрд долларов.

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