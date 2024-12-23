В Воронеже прошла научная конференция «Шнитке посвящается»

В Воронежском государственном институте искусств прошла научная конференция «Шнитке посвящается», приуроченная к 90-летию со дня рождения выдающегося композитора, передает пресс-служба Минкультуры России.
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