Массовые задержки рейсов в Нижнем Новгороде: Сочи ждут двое суток

В нижегородском аэропорту 13 сентября наблюдается массовая задержка вылетов. Онлайн-табло воздушной гавани указывает, что особенно напряжённая ситуация возникла на сочинском направлении, где три самолёта всё ещё не покинули стоянку.
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