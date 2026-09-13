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Царьград

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Массовые задержки рейсов в Нижнем Новгороде: Сочи ждут двое суток

Массовые задержки рейсов в Нижнем Новгороде: Сочи ждут двое суток

В нижегородском аэропорту 13 сентября наблюдается массовая задержка вылетов. Онлайн-табло воздушной гавани указывает, что особенно напряжённая ситуация возникла на сочинском направлении, где три самолёта всё ещё не покинули стоянку.

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