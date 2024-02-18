Врач Ефимова перечислила заболевания, от которых спасет здоровое питание

Продукты питания могут не только навредить организму человека, но и укрепить его здоровье. Врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала изданию «Аргументы и факты», от каких заболеваний защищает здоровое питание.
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