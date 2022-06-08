"Уже в июле": легендарная сеть ресторанов откроется во Владивостоке

"Уже в июле": легендарная сеть ресторанов откроется во Владивостоке

Легендарная сеть ресторанов откроется во Владивостоке уже в июле этого года. Речь идет о переименованных точках ресторанов быстрого питания "Макдоналдс", которые вновь появятся в городе под новым названием.

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