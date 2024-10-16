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Путин передал во временное госуправление компании холдинга «Главпродукт»

Путин передал во временное госуправление компании холдинга «Главпродукт»

Собственником производителя консервов является американская Universal Beverage Company Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче подконтрольных американской «Юниверсал Бевередж компани» (Universal Beverage Company) активов, включая производителя консервов «Главпродукт», во временное управление Росимущества.

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Комментарии
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Тамара Кукушкина
Сколько же воров и предателей пользовались нашими деньгами!Браво!Продолжайте в том же духе.Всё должно возвратиться в нашу страну.
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