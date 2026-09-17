Группа "Дискотека Авария" подарила билеты на концерт своим хейтерам

Участники группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов и Алексей Серов вышли на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и подарили своим хейтерам билет на сольный концерт.
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