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Депутат Журавлев: жизнь военных ВСУ сейчас находится в их собственных руках

Депутат Журавлев: жизнь военных ВСУ сейчас находится в их собственных руках

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас сами несут ответственность за собственную жизнь. Об этом в беседе с RT заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.

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