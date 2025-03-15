Депутат Журавлев: жизнь военных ВСУ сейчас находится в их собственных руках

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас сами несут ответственность за собственную жизнь. Об этом в беседе с RT заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.
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