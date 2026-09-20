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ТНВда 14 сәгатьлек «Гаилә белән сайлыйбыз» телемарафоны башланды

ТНВда 14 сәгатьлек «Гаилә белән сайлыйбыз» телемарафоны башланды

Бүген IX чакырылыш Россия Дәүләт Думасына сайлауларның соңгы көнендә «ТНВ-Татарстан» һәм «ТНВ-Планета» телеканалларында 14 сәгатьлек «Гаилә белән сайлыйбыз» гомумреспублика телемарафоны уза.

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