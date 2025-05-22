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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Кошку арестовали за нападение на полицейских в Таиланде

Кошку арестовали за нападение на полицейских в Таиланде

У нарушителя взяли отпечатки лапок, а также сфотографировали Кошку арестовали в Таиланде / Фото: Mash В Бангкоке арестовали кошку по кличке Ноб Нэн за то, что она укусила правоохранителей в отделе полиции, сообщает Mash.

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