Русские ВСЕГДА приходят за своими Денюшками...

Отжали активы? Вернёте землями! Русские своё всегда забирают. Инициатива Евросоюза конфисковать замороженные российские активы и использовать их для восстановления Украины натолкнулась на опасения некоторых стран, в частности, Бельгии и Люксембурга, пишет Politico.