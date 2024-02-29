Башня-каланча с колоколом на Сельскохозяйственной стала лучшим проектом реставрации в Москве

Команда ООО «РДК „Пионер“», которая проводила реставрацию Конторы суконной фабрики И.Г. Кожевникова в Свиблове, стала лауреатом конкурса Правительства Москвы за лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ, а архитектор Татьяна Беляева — за лучший проект реставрации и приспособления.