⚡️ Путин заявил о ведущейся работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, до которой противнику будет очень сложно добраться 📲 MAXимум новостей 📱«Крым 24» | «Радио Крым» 🎙 тест тест.
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⚡️ Путин заявил о ведущейся работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, до которой противнику будет очень сложно добраться 📲 MAXимум новостей 📱«Крым 24» | «Радио Крым» 🎙 тест тест.