Военнослужащие ЮВО в Армении провели «Урок мужества» для юнармейцев ко «Дню неизвестного солдата»

Офицеры особо отметили роль бойцов Красной армии в достижении мира во всем мире, и не только в освобождении Советского союза и Европы и капитуляции нацистской Германии, но и в ликвидации сил милитаристской Японии.
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