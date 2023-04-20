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Настоятель мичуринской церкви дал ответ на сообщения о выброшенных пасхальных яйцах

Настоятель мичуринской церкви дал ответ на сообщения о выброшенных пасхальных яйцах

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы населенного пункта Мичуринский Пензенской области Максим Зорин в беседе с ИА «Пенза-Пресс» оценил сообщения о выброшенных в лесополосе пасхальных яйцах и озорстве детей с пасхальными продуктами.

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