Настоятель мичуринской церкви дал ответ на сообщения о выброшенных пасхальных яйцах

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы населенного пункта Мичуринский Пензенской области Максим Зорин в беседе с ИА «Пенза-Пресс» оценил сообщения о выброшенных в лесополосе пасхальных яйцах и озорстве детей с пасхальными продуктами.