Дурилка картонная с влажными историческими фантазиями

Юрий Ильинов

Лекция для курсантов ВМС США: Возьмём Калининград как Севастополь в Крымскую войну! Калининград не представляет военной угрозы для Запада. Об этом профессор Королевского колледжа Лондона Эндрю Ламберт заявил, выступая перед курсантами Военно-морского колледжа США, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Калининград не представляет военной угрозы для Запада. Об этом профессор Королевского колледжа Лондона Эндрю... https://vkvideo.ru/video-66772954_456260941 «Калининград остается проблемой, люди очень обеспокоены наличием ракет в Калининграде. Но шведы следят за этим и уверены, что смогут решить эту проблему. Так что Калининград не представляет такой угрозы для кораблей в Балтийском море, как многие думают. Он также отрезан от мира, как Севастополь в 1850-х», – сказал Ламберт. Британский профессор-русофоб то ли не знает о существовании железнодорожного транзита через Литву и паромного сообщения с материковой Россией, то ли нагло солгал своим американским слушателям об их отсутствии. «Так что Калининград буквально умирает, пока мы говорим. Неплохо, если бы смогли прояснить ситуацию и убрать это. Потому что этот город не имеет отношения к России, у него не было русской истории до 1945 года», – сказал Ламберт. Он прочел свою лекцию «Победить Россию с моря» еще 19 декабря, однако руководство Военно-морского колледжа США отважилось выложить запись в Ютуб только на днях, сопроводив ее припиской о том, что не разделяет взгляды лектора.