Противодействие мошенничеству остаётся в Поморье приоритетной задачей

Проблему обсудили в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Александра ЦыбульскогоПроблему обсудили в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Александра ЦыбульскогоПо информации регионального УМВД, зафиксировано снижение подобных преступлений на 13,3% по сравнению с прошлогодними показателями.