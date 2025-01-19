Почему Ленин и Сталин не были русофилами

Ленина и Сталина сейчас принято рисовать в образе реинкарнаций Минина и Пожарского: патриотически настроенных государственников, которые вышли из русского народа во время большой смуты, чтобы спасти Россию от иностранной интервенции.
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