Военное обозрение

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Власти Молдавии пообещали не подавать в суд на «Газпром», если тот простит долги за топливо

Власти Молдавии пообещали не подавать в суд на «Газпром», если тот простит долги за топливо

Кишинев старается уклониться от уплаты задолженности за газ российской стороне. Чтобы достичь этой цели, молдавские власти предложили руководству «Газпрома» подписать мировое соглашение.

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