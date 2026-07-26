Российский боец Мусаев попал в больницу перед турниром PFL

Российский боец Шамиль Мусаев испытывает проблемы со здоровьем перед турниром PFL в США. «Возникли проблемы со здоровьем во время сгонки веса, его забрали в больницу», — приводит ТАСС слова представителя команды атлета.
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