Строительство АЭС в Казахстане: французские реверансы – против здравого смысла

В Астане рассчитывают на участие компаний Республики Корея в консорциуме по строительству атомной электростанции в Казахстане, заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на 17-м форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея», который на днях состоялся Сеуле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии