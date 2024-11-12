ЦБ ограничит выдачи ипотеки, эксперты ждут замедления экономики. Обзор Банки.ру

Банк России ограничит выдачу ипотеки на срок более 30 лет, сообщают «Ведомости». С 1 июля 2025 года ЦБ планирует ограничить выдачи кредитов на новостройки и под залог недвижимости для заемщиков с показателем долговой нагрузки более 50%, уровнем LTV (отношение суммы кредита к стоимости имущества, предоставленного заемщиком в залог) свыше 80% и первоначальным взносом менее 20%.