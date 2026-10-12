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Аргументы недели

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Адвоката приговорили к 12 годам за покушение на убийство в 1997 году

Адвоката приговорили к 12 годам за покушение на убийство в 1997 году

В Петербурге поставили точку в деле, которое тянулось почти три десятилетия. Адвоката, устроившего стрельбу в парадной дома на улице Уточкина ещё в 1997 году, приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

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