Жильцам посоветовали сделать фото повреждений сразу после затопления квартиры

Депутат Государственной думы, председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищёв объяснил, что для получения компенсации после затопления квартиры необходимо своевременно зафиксировать повреждения и составить акт о заливе.
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