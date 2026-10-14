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Царьград

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Оперативный штаб сообщил о повреждениях в Белгородской области

Оперативный штаб сообщил о повреждениях в Белгородской области

Украинские FPV-дроны атаковали Белгородскую область: повреждена линия электропередачи в селе Гора-Подол, загорелся коммерческий объект в Шебекино, пострадала инфраструктура в Новой Таволжанке и предприятие в Борках.

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