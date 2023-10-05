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Моя Планета

Моя Планета

Национальный парк Катмай на Аляске объявил 12 косолапых, претендующих в этом году на первое место в традиционном конкурсе «Недели толстого медведя».

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