Моя Планета

Национальный парк Катмай на Аляске объявил 12 косолапых, претендующих в этом году на первое место в традиционном конкурсе «Недели толстого медведя».
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Национальный парк Катмай на Аляске объявил 12 косолапых, претендующих в этом году на первое место в традиционном конкурсе «Недели толстого медведя».
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