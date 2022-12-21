Евгения Медведева: «В фигурном катании восхищаются красотой, эстетикой, а футбол смотрят ради азарта. Тут все понятно: игроки бегают, пинают мяч»

Евгения Медведева сравнила популярность футбола и фигурного катания в России. – Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова недавно заявила буквально следующее: «В России нет футбола! Главные виды спорта в нашей стране – фигурное катание и хоккей».
Евгения Медведева сравнила популярность футбола и фигурного катания в России. – Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова недавно заявила буквально следующее: «В России нет футбола! Главные виды спорта в нашей стране – фигурное катание и хоккей».
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