Молдова должна добиваться постоянного нейтралитета. Мнение

Молдова должна добиваться постоянного нейтралитета, по примеру Австрии и Швейцарии. Такое мнение в ходе прошедшей в Кишиневе IV Международной конференции «Основы устойчивого развития и безопасного будущего» высказал Стив Янг - региональный менеджер CMI — Martti Ahtisaari Peace Foundation, обладающий огромным опытом в области анализа и разрешения конфликтов, посредничества и миротворчества, гово .