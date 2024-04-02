47-летняя Шакира снялась в откровенных нарядах для журнала

Колумбийская певица Шакира приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Allure. 47-летняя поп-исполнительница предстала перед фотографом Эммануэлем Монсальве в белом купальнике Jade, колготках марки Hanro того же цвета и туфлях на каблуках люксового бренда Gianvito Rossi.