Жители Новороссийска устроили рождественский субботник на Суджукской косе

Жители Новороссийска устроили рождественский субботник на Суджукской косеВ Новороссийске волонтеры-экологи и просто неравнодушные жители портового города устроили субботник по уборке берегов на Суджукской косе.
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