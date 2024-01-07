Живая Кубань
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Живая Кубань

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Жители Новороссийска устроили рождественский субботник на Суджукской косе

Жители Новороссийска устроили рождественский субботник на Суджукской косе

Жители Новороссийска устроили рождественский субботник на Суджукской косеВ Новороссийске волонтеры-экологи и просто неравнодушные жители портового города устроили субботник по уборке берегов на Суджукской косе.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
= Нам не нужны истерические порывы, только мерная поступь батальонов организованных волонтёров на общественных началах может обеспечить стабильную чистоту местной окружающей среды! = (по С)
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