Воронежский театр оперы и балета завершает сезон премьерой оперетты

В Воронеже в театре оперы и балета проходят завершающие дни 63 театрального сезона, который решили закрыть премьерным показом оперетты Имре Кальмана с участием артистов циркаВ Воронеже в театре оперы и балета проходят завершающие дни 63 театрального сезона, который решили закрыть премьерным показом оперетты Имре Кальмана с участием артистов цирка.