Воронежский театр оперы и балета завершает сезон премьерой оперетты

В Воронеже в театре оперы и балета проходят завершающие дни 63 театрального сезона, который решили закрыть премьерным показом оперетты Имре Кальмана с участием артистов циркаВ Воронеже в театре оперы и балета проходят завершающие дни 63 театрального сезона, который решили закрыть премьерным показом оперетты Имре Кальмана с участием артистов цирка.
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