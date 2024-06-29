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Воронежские новости

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Воронежский театр оперы и балета завершает сезон премьерой оперетты

Воронежский театр оперы и балета завершает сезон премьерой оперетты

В Воронеже в театре оперы и балета проходят завершающие дни 63 театрального сезона, который решили закрыть премьерным показом оперетты Имре Кальмана с участием артистов циркаВ Воронеже в театре оперы и балета проходят завершающие дни 63 театрального сезона, который решили закрыть премьерным показом оперетты Имре Кальмана с участием артистов цирка.

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