Утонувшие на Волге: причины несчастных случаев в летние месяцы

В двух случаях на водных объектах Самарской области произошло неудачное стечение обстоятельств. В первом случае 39-летний мужчина пропал во время купания на озере в Волжском районе, после чего водолазы провели поисковые работы и обнаружили его тело на глубине 4 метров.
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