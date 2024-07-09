Утонувшие на Волге: причины несчастных случаев в летние месяцы

В двух случаях на водных объектах Самарской области произошло неудачное стечение обстоятельств. В первом случае 39-летний мужчина пропал во время купания на озере в Волжском районе, после чего водолазы провели поисковые работы и обнаружили его тело на глубине 4 метров.