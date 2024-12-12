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  • Наталья Середа
    Рецепт ооочень понравился.Спасибо❤️Обязательно испеку👍🙏❤️Тыквенный рулет с...
  • Natalia Pavlova
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  • Валентина Лебедева
    Отличная статья, спасибо.Что делать, если ...

9 главных правил детской безопасности дома

9 главных правил детской безопасности дома

И когда их можно ослаблять. Источник: Дизайн-студия maryco Правило 1: Всегда разрезайте на дольки виноградины, сэндвичи и другую пищу, которой ребенок может подавиться Небольшая по размеру, круглая по форме или очень твердая еда может представлять опасность для маленьких детей.

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