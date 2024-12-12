9 главных правил детской безопасности дома

И когда их можно ослаблять. Источник: Дизайн-студия maryco Правило 1: Всегда разрезайте на дольки виноградины, сэндвичи и другую пищу, которой ребенок может подавиться Небольшая по размеру, круглая по форме или очень твердая еда может представлять опасность для маленьких детей.