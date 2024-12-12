9 главных правил детской безопасности дома

И когда их можно ослаблять. Источник: Дизайн-студия maryco Правило 1: Всегда разрезайте на дольки виноградины, сэндвичи и другую пищу, которой ребенок может подавиться Небольшая по размеру, круглая по форме или очень твердая еда может представлять опасность для маленьких детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии