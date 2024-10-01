Meteor Lift открывает академию: решение кадрового кризиса в отрасли

В новом учебном центре будут заниматься монтажники, наладчики и специалисты по сервисному обслуживанию, обучение включает теорию и практикуПо оценке Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, индекс кадровой уязвимости (ИКУ) считается для той или иной отрасли критическим, если становится выше 7.