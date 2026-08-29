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Царьград

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СТРАНА.ua: взрыв перекрыл Житомирскую трассу под Киевом

СТРАНА.ua: взрыв перекрыл Житомирскую трассу под Киевом

На Житомирской трассе под Киевом произошёл мощный взрыв, что привело к перекрытию движения на участке автодороги М-06 Киев — Чоп между 15-м и 32-м километрами.

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