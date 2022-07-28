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Байден и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос ограничения цен на российскую нефть

Байден и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос ограничения цен на российскую нефть

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином не поднимал вопрос об ограничении цен на российскую нефть.

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