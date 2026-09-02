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ТАСС

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Мишустин подчеркнул важность оказания участникам СВО полного объема медпомощи

Мишустин подчеркнул важность оказания участникам СВО полного объема медпомощи

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бойцы спецоперации должны получать помощь медиков в полном объеме. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой.

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