Мишустин подчеркнул важность оказания участникам СВО полного объема медпомощи

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бойцы спецоперации должны получать помощь медиков в полном объеме. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой.
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