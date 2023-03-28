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Рогов допустил возможность провокаций со стороны Киева во время визита Гросси на ЗАЭС

Рогов допустил возможность провокаций со стороны Киева во время визита Гросси на ЗАЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил возможность провокаций со стороны Киева во время визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

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