Псковским врачам планируют платить по 5 тысяч рублей за каждый отказ пациентки от аборта

В Псковской области на встрече губернатора региона Михаила Ведерникова с главой Комздрава Мариной Геращенко и главврачом Псковского клинического перинатального центра Марией Грищук обсудили вопросы поддержки беременных и способы отговорить их от аборта.
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