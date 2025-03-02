В Совфеде заявили о конце «эпохи Зеленского»

Прошедшая накануне встреча в Белом доме фактически подвела черту под «эпохой Зеленского», в дальнейшем и тема отправки на Украину европейских «миротворцев» умрет сама по себе, считает сенатор Владимир Джабаров.
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