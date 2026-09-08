Татарстанда Бөтенроссия һәм республика олимпиадаларының мәктәп этабы башлана

Сентябрь уртасыннан республиканың барлык муниципаль районнары укучылары 24 гомуми белем бирү предметы, шулай ук укучыларның республика олимпиадасы дисциплиналары буенча белемнәрен тикшерә алачак.
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