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Татарстанда Бөтенроссия һәм республика олимпиадаларының мәктәп этабы башлана

Сентябрь уртасыннан республиканың барлык муниципаль районнары укучылары 24 гомуми белем бирү предметы, шулай ук укучыларның республика олимпиадасы дисциплиналары буенча белемнәрен тикшерә алачак.

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