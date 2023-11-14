НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

«Эдмонтон» выиграл 1-й матч после смены тренера – 4:1 с «Айлендерс». Драйзайтль набрал 1+3, Макдэвид – 1+1

Канадский клуб обыграл «Айлендерс» (4:1) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.  «Ойлерс» провели первую игру после смены тренера – вместо Джея Вудкрофта команду возглавил Крис Кноблаух, ранее работавший с капитаном команды Коннором Макдэвидом в юниорской лиге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх