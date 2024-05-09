В Ярославской области из-за 70-и нарушений усилили контроль за соблюдением правил охоты

Контроль за соблюдением правил охоты в текущем сезоне усилен. За первые десять дней официально разрешенного срока добычи биоресурсов инспекторы в сотрудничестве с правоохранительными органами провели свыше 120 межведомственных рейдов.
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