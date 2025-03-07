Илон, а эта ракета точно доставит людей на Луну и на Марс? Восьмой испытательный полёт ракеты SpaceX Starship закончился пожаром и взрывом двигателей

Сегодня состоялся очередной, уже восьмой по счёту тестовый полёт ракеты Starship, и прошёл он ровно так же, как и седьмой: ускоритель Super Heavy был пойман (уже в третий раз), а вот сам космический корабль Starship разрушился.
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