Шольц сломал карьеру Урсулы фон дер Ляйен в НАТО, но она не унывает и придумала новую военную должность в Еврокомиссии

Немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, в том числе из-за ее антироссийской позиции.
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