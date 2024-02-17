Шольц сломал карьеру Урсулы фон дер Ляйен в НАТО, но она не унывает и придумала новую военную должность в Еврокомиссии

Немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, в том числе из-за ее антироссийской позиции.