Джордан Пул забросил победный мяч за 1 секунду до конца матча с «Мемфисом»

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул стал автором победного броска в матче с «Мемфисом» (122:120). Пул забросил решающий мяч за 1 секунду до конца матча после удачного ввода из-за лицевой в исполнении защитника Донте Дивинченцо, который нашел товарища по команде под кольцом.
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