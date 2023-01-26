Джордан Пул забросил победный мяч за 1 секунду до конца матча с «Мемфисом»

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул стал автором победного броска в матче с «Мемфисом» (122:120). Пул забросил решающий мяч за 1 секунду до конца матча после удачного ввода из-за лицевой в исполнении защитника Донте Дивинченцо, который нашел товарища по команде под кольцом.