Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Тотализатор преисподней: в голову или колено, Дональд?

Тотализатор преисподней: в голову или колено, Дональд?

Свершилось. Аццкие Санкции к нам пришли. Костлявая рука одной сенатской падали из США преисподней в каждый дом постучала.

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