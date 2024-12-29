Армия России выбивает ВСУ из Часова Яра

Активные боевые действия ведут наши бойцы сейчас в Часове Яре. И для ВСУ ситуация складывается крайне неудачно - все больше районов уходит под контроль российской армии, а воюющая группировка боевиков в центральной части города и вовсе может быть окружена в ближайшее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии