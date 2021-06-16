Любопытно, однакоПолитика«Капля за каплей…», - российский «шоу-биз» «покидает» Россию… Politik.0 Ряд представителей российского шоу-бизнеса, заявили о своём желании уехать из России.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОЛЕГЫЧЗа жопу взяли скоморохов....ГусЕнаЗамечательно. У нас в стране есть свобода выбора.Nana Абраменкоувы! все это только их желания, но ни одна тварь шоу-бизнеса не уедет , кому они нужны!!!!!!!!!!!!!!!!! если только проживать ранее заработанное и заработанное именно в РОССИИ!Константин ЗаболотныйКатертью дорога!!! Только с одним единственнм условием: без права возврата в нашу страну.Комментировать
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