Турнир по классическому лото в Гастропорте 🗓 Каждый четверг, 19:30 📍 Демократическая, 52 👥 Вход свободный Три победителя заберут с собой подарки.
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Турнир по классическому лото в Гастропорте 🗓 Каждый четверг, 19:30 📍 Демократическая, 52 👥 Вход свободный Три победителя заберут с собой подарки.